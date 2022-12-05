Киану Ривз назвал самый сложный фильм в своей карьере

Актер Киану Ривз на Comic Con Experience в Сан-Паулу признался, что считает фильм «Джон Уик 4» самым сложным в плане исполнения боевиком в своей карьере.
«"Джон Уик 4" — самый непростой фильм, в котором я когда-либо снимался. С точки зрения действия, это самый сложный фильм, который я когда-либо делал. Но это же делает его хорошим», — заверил Ривз.
Постановщик киноленты «Джон Уик 4» Чад Стахелски сообщил, что длительность четвертой части боевика превысит 2 часа 11 минут, таким образом, она станет самым длинным фильмом франшизы. По словам Стахелски, картина почти готова и находится на финальной стадии производства. Создателям осталось завершить работу над спецэффектами и музыкой.
Подробности сюжета четвертой части «Джона Уика» не раскрывают. Недавно стало известно, что поклонникам не стоит ждать счастливого конца фильма. Премьера назначена на 24 марта 2023 года.
Ранее стало известно, что Киану Ривз вернется к роли Джона Уика в спин-оффе «Балерина».