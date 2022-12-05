Киану Ривз назвал самый сложный фильм в своей карьере

Киану Ривз | Источник: Legion-Media.ru

Актер Киану Ривз на Comic Con Experience в Сан-Паулу признался, что считает фильм «Джон Уик 4» самым сложным в плане исполнения боевиком в своей карьере.

«"Джон Уик 4" — самый непростой фильм, в котором я когда-либо снимался. С точки зрения действия, это самый сложный фильм, который я когда-либо делал. Но это же делает его хорошим», — заверил Ривз.

Постановщик киноленты «Джон Уик 4» Чад Стахелски сообщил, что длительность четвертой части боевика превысит 2 часа 11 минут, таким образом, она станет самым длинным фильмом франшизы. По словам Стахелски, картина почти готова и находится на финальной стадии производства. Создателям осталось завершить работу над спецэффектами и музыкой.

Подробности сюжета четвертой части «Джона Уика» не раскрывают. Недавно стало известно, что поклонникам не стоит ждать счастливого конца фильма. Премьера назначена на 24 марта 2023 года.