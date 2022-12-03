Кожевникова с детьми, Аксенова и другие на кинопремьере на катке

В Москве состоялась премьера анимационной сказки «Щелкунчик и волшебная флейта». Гости мероприятия могли не только посмотреть мультфильм, но и покататься на ГУМ-катке.
Картину зрителям представили режиссер Виктор Глухушин, актеры озвучания Любовь Аксенова и Петр Иващенко.
Премьеру посетили Мария Кожевникова, Инга Оболдина, Мария Лобанова, Камила Валиева, Ева Смирнова, Алина Насибуллина, Яна Гладких и другие знаменитости.
В основе сюжета ленты «Щелкунчик и волшебная флейта» — классическая история о девочке Мари из сказки Гофмана.
В новой картине она попадает в волшебное королевство, захваченное крысами. Вместе с друзьями, в числе которых и Щелкунчик, ей предстоит преодолеть все препятствия и отыскать волшебную флейту, чтобы снять чары и вернуться домой.
В широкий прокат мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта» выйдет 8 декабря.