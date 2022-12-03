Кожевникова с детьми, Аксенова и другие на кинопремьере на катке

В Москве состоялась премьера анимационной сказки « Щелкунчик и волшебная флейта ». Гости мероприятия могли не только посмотреть мультфильм, но и покататься на ГУМ-катке.

В основе сюжета ленты «Щелкунчик и волшебная флейта» — классическая история о девочке Мари из сказки Гофмана.

В новой картине она попадает в волшебное королевство, захваченное крысами. Вместе с друзьями, в числе которых и Щелкунчик, ей предстоит преодолеть все препятствия и отыскать волшебную флейту, чтобы снять чары и вернуться домой.