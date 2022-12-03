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3 декабря 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Кожевникова с детьми, Аксенова и другие на кинопремьере на катке

Звезды поддержали выход мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта»
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В Москве состоялась премьера анимационной сказки «Щелкунчик и волшебная флейта». Гости мероприятия могли не только посмотреть мультфильм, но и покататься на ГУМ-катке.

Картину зрителям представили режиссер Виктор Глухушин, актеры озвучания Любовь Аксенова и Петр Иващенко.

Премьеру посетили Мария Кожевникова, Инга Оболдина, Мария Лобанова, Камила Валиева, Ева СмирноваАлина Насибуллина, Яна Гладких и другие знаменитости.

В основе сюжета ленты «Щелкунчик и волшебная флейта» — классическая история о девочке Мари из сказки Гофмана.

В новой картине она попадает в волшебное королевство, захваченное крысами. Вместе с друзьями, в числе которых и Щелкунчик, ей предстоит преодолеть все препятствия и отыскать волшебную флейту, чтобы снять чары и вернуться домой.

В широкий прокат мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта» выйдет 8 декабря.

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