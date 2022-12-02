Наверх
2 декабря 2022, новость

Бен Аффлек раскритиковал Netflix и назвал его «конвейером»

Актер представил собственную кинокомпанию и заявил, что собирается делать умное коммерческое кино
Бен Аффлек

Бен Аффлек в ходе своего выступления на деловом мероприятии издания New York Times раскритиковал онлайн-кинотеатр Netflix, назвав его «сборочным конвейером» и выразил надежду, что его собственная студия сумеет избежать ошибок стриминга. Об этом сообщает Deadline.

Голливудский актер и режиссер негативно отозвался о стратегии Netflix. По его мнению, часто качество оригинальных проектов стриминга уступает их количеству.

«Я не вижу разницы между коммерческим [кино] и качественным. <...> Уверен, что у них [Netflix] была отличная стратегия, но стоило бы спросить Рида Хастингса (соучредитель, председатель, директор компании — прим.): "Как вы собираетесь снять 50 отличных фильмов? Как это возможно?" Чтобы добиться нужного качества, требуется внимание, самоотверженность и работа, чтобы сопротивляться конвейерному процессу», — заявил Аффлек.

Недавно Аффлек вместе со своим другом Мэттом Дэймоном основал собственную кинокомпанию Artists Equity. Артист подчеркнул, что их цель — создавать умное кино, которое зрители будут помнить и спустя 20 лет.

Сообщается, что в 2023 году компания намерена выпустить три фильма, а уже через год планирует увеличить количество проектов до пяти. 

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Бен Аффлек
Ben Affleck
Netflix снимет сериал по мотивам романа «Сто лет одиночества»
Netflix выпустит посвященный пожару в Нотр-Даме сериал
Клуни, Питт и Дэймон снимутся в новом фильме «Четырнадцать друзей Оушена»
Культовое детское шоу «Телепузики» перезапустят
На Netflix подали в суд за клевету в сериале «Изобретая Анну»
Бен Аффлек снова появится в роли Бэтмена
Съемки «Ведьмака» приостановлены из-за коронавируса у Кавилла
Netflix заявил о создании франшизы в духе «Гарри Поттера»
Netflix профинансирует новый фильм с Джонни Деппом
Опубликован первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас
Netflix анонсировал второй сезон «Игры в кальмара»
Netfliх выпустит кулинарную книгу по сериалу «Эмили в Париже»
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снова снимутся вместе
Netflix создаст дешевую версию своего сервиса с рекламой
Netflix начал съемки нового сезона «Ведьмака»
Netflix приостановил съемки с ударившим комика Уиллом Смитом
Роберт Родригес снимет перезагрузку «Детей шпионов» для Netflix
Российские адвокаты решили подать в суд на Netflix
По «Джентльменам» могут снять сериал
Netflix остановил работу над проектами с Петровым и Ходченковой
Стася Милославская рассказала о съемках для Netflix
В Netflix подтвердили выход второго сезона «Игры в кальмара»
Итан Хоук и Джулия Робертс вместе снимутся в триллере
У боевика «Красное уведомление» появятся сиквелы
Бен Аффлек заявил об отсутствии интереса к роли Бэтмена
Фэмили, Беннифер, танцы Харди: самые смешные мемы 2021 из кино
Режиссер «Игры в кальмара» собирается снять третий сезон сериала
Звезда «Дэдпула» пожаловался на сходство с Аффлеком и Гослингом
Дарья Мельникова и Юра Борисов снимутся вместе в сериале Netflix
С Netflix требуют 10 млн рублей из-за фильма с Козловским
Александр Петров получил главную роль в новом сериале Netflix
Режиссер «Игры в кальмара» пообещал снять продолжение сериала
Подружка Бонда и новая Монро: как Ана де Армас штурмует мир кино
В Лос-Анджелесе установили куклу-убийцу из «Игры в кальмара»
«Игра в кальмара»: почему мир сошел с ума от сериала
Злодей из «Игры в кальмара» сделал фото с матрешкой в России
Лопез поддержала Аффлека на премьере фильма
СМИ: реальный номер телефона из нашумевшего сериала изменят
Создатели «Хода королевы» ответили на вопрос о продолжении
Советская шахматистка подала в суд на Netflix за ложь в сериале
Петров снимется в сериале для Netflix
Устинова и Бекмамбетов создадут сериал для Netflix
Постаревшего Мистера Бина заметили на новых съемках
В сети нашли пародию на Netflix с вымышленными фильмами
Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале Тима Бертона
Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале с Ходченковой
Netflix снимет сериал про покемонов
Бондарчук и Борисов снимутся с Ходченковой в «Анне К» от Netflix
Дэймон признался в отказе от крупнейшего гонорара в истории кино
Мэтт Дэймон не сдержал слез на премьере в Каннах
Новые трейлеры
Мира
Трейлер №2
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Тизер-трейлер (англ.)
Индиана Джонс и циферблат судьбы
Трейлер (англ.)
Стражи Галактики. Часть 3
Трейлер (англ.)
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Дублированный трейлер
Кокаиновый медведь
Трейлер (англ.)
Мозгоправство
Тизер (англ.)
Эмили в Париже
Трейлер (3 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь