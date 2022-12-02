Бен Аффлек раскритиковал Netflix и назвал его «конвейером»

Бен Аффлек

Бен Аффлек в ходе своего выступления на деловом мероприятии издания New York Times раскритиковал онлайн-кинотеатр Netflix, назвав его «сборочным конвейером» и выразил надежду, что его собственная студия сумеет избежать ошибок стриминга. Об этом сообщает Deadline.

Голливудский актер и режиссер негативно отозвался о стратегии Netflix. По его мнению, часто качество оригинальных проектов стриминга уступает их количеству.

«Я не вижу разницы между коммерческим [кино] и качественным. <...> Уверен, что у них [Netflix] была отличная стратегия, но стоило бы спросить Рида Хастингса (соучредитель, председатель, директор компании — прим.): "Как вы собираетесь снять 50 отличных фильмов? Как это возможно?" Чтобы добиться нужного качества, требуется внимание, самоотверженность и работа, чтобы сопротивляться конвейерному процессу», — заявил Аффлек.

Недавно Аффлек вместе со своим другом Мэттом Дэймоном основал собственную кинокомпанию Artists Equity. Артист подчеркнул, что их цель — создавать умное кино, которое зрители будут помнить и спустя 20 лет.