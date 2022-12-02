Названы величайшие фильмы всех времен

Кадр из фильма «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080»

Названы 100 величайших фильмов всех времен. Об этом сообщает Британский институт кино (BFI).

По результатам опроса Sight and Sound, участие в котором в 2022 году приняли 1639 критиков, программеров, архивистов и киноведов, бельгийская драма 1975 года «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080» была названа величайшей картиной всех времен.

Сообщается, что ранее ни один фильм, снятый женщиной-режиссером, не попадал в десятку лучших. В проекте, автором которого является Шанталь Акерман, показаны три дня из жизни вдовы и матери-одиночки, занимающейся проституцией.

В тройку величайших фильмов всех времен также вошли детективные ленты «Головокружение» Альфреда Хичкока и «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса.

Четвертое место заняла японская драма «Токийская повесть», а пятерку лучших замкнул фильм «Любовное настроение».