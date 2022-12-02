Наверх
2 декабря 2022, новость

Названы величайшие фильмы всех времен

Рейтинг из 100 картин был составлен по результатам опроса среди критиков, программеров, архивистов и киноведов
Кадр из фильма «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080»

Названы 100 величайших фильмов всех времен. Об этом сообщает Британский институт кино (BFI).

По результатам опроса Sight and Sound, участие в котором в 2022 году приняли 1639 критиков, программеров, архивистов и киноведов, бельгийская драма 1975 года «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080» была названа величайшей картиной всех времен.

Сообщается, что ранее ни один фильм, снятый женщиной-режиссером, не попадал в десятку лучших. В проекте, автором которого является Шанталь Акерман, показаны три дня из жизни вдовы и матери-одиночки, занимающейся проституцией.

В тройку величайших фильмов всех времен также вошли детективные ленты «Головокружение» Альфреда Хичкока и «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса.

Четвертое место заняла японская драма «Токийская повесть», а пятерку лучших замкнул фильм «Любовное настроение».

В список десяти величайших картин в истории также вошли «2001 год: Космическая одиссея», «Хорошая работа», «Малхолланд Драйв», «Человек с киноаппаратом»  и «Поющие под дождем».

Ранее стали известны лучшие фильмы года по версии премии Gotham Awards.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Поющие под дождем
Орсон Уэллс
Orson Welles
11 лучших фильмов с одним актером: сольная партия
Малхолланд Драйв
Гражданин Кейн
Лучшие российские сериалы 2022 года: топ-25 по рейтингу зрителей
Токийская повесть
Головокружение
«Дом Дракона» показал лучший результат на HBO со времен «Игры престолов»
2001 год: Космическая одиссея
Любовное настроение
Звезда «Убивая Еву» Джоди Комер названа самой красивой женщиной в мире
Хорошая работа
Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080
Брэд Питт назвал самых красивых мужчин-актеров
Человек с киноаппаратом
Альфред Хичкок
Alfred Hitchcock
Названа самая популярная экранизированная книга среди россиян
Названа самая популярная турецкая актриса
Эмбер Херд признали самой красивой женщиной в мире
Назван самый успешный проект HBO Max
Зендая вошла в список 100 самых влиятельных людей года
Фильм, где Кейдж играет самого себя, высоко оценили зрители
Российские зрители назвали самую красивую пару из кино
Названа самая высокооплачиваемая знаменитость года
Названы лучшие фильмы и сериалы 2021 года
Финал продолжения «Декстера» разочаровал зрителей
Названы самые важные российские фильмы года
Роднянский попал в топ-500 влиятельных людей в мировой индустрии
Названы лучшие актер и актриса года
Киноитоги 2021: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
Назван лучший фильм года по версии Европейской киноакадемии
Назван худший фильм года
Назван фильм с лучшим сценарием века
«Вечные» с Джоли стал самым низкооцененным фильмом Marvel
Назван лучший сериал 21-го века
Назван самый популярный среди зрителей актер
Назван самый высокооплачиваемый актер Голливуда
Назван самый популярный детский мультсериал в мире
Умерла 93-летняя дочь Альфреда Хичкока
Названа самая богатая актриса мира
«Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix
Названы лучшие фильмы и сериалы полугодия
Дэвид Линч признавался в непонимании сюжета «Малхолланд Драйв»
В США названы 12 российских кинозвезд, от которых ждут прорыва
Стало известно, о продолжении какого сериала мечтают россияне
Названа худшая супергеройская франшиза всех времен
Назван любимый комик российских зрителей
Фильм российского режиссера впервые возглавил прокат в США
Сериалы-загадки: 9 любовных драм с неожиданным твистом в сюжете
Эксперты назвали лучшего Бэтмена в кино
Названа самая узнаваемая песня из советского кино
От Литвиновой до Меликян: 15 ярких женщин-режиссеров нашего кино
Новые секс-символы: 15 молодых актеров, ворвавшихся на экраны
«Матрица» и «Гарри Поттер»: названы фильмы с уродливой графикой
Названы актрисы с идеальными лицами
Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года
13 крутых европейских сериалов, нашумевших и не очень
Назван худший фильм года
Названы лучшие актер и актриса года
«Шрэк» стал национальным достоянием США
Киноитоги 2020: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
Новые трейлеры
Мира
Трейлер №2
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Тизер-трейлер (англ.)
Индиана Джонс и циферблат судьбы
Трейлер (англ.)
Стражи Галактики. Часть 3
Трейлер (англ.)
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Дублированный трейлер
Кокаиновый медведь
Трейлер (англ.)
Мозгоправство
Тизер (англ.)
Эмили в Париже
Трейлер (3 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь