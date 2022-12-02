Опубликован первый трейлер нового «Индианы Джонса» с Фордом

Главную роль в фильме режиссера Джеймса Мэнголда по-прежнему играет Харрисон Форд , вернувшийся к образу искателя приключений спустя 12 лет после выхода предыдущего фильма франшизы.

Как сообщалось ранее, в фильме есть вступительный эпизод, действие которого будет происходить в годы между «Последним крестовым походом» и «Королевством хрустального черепа». Для его создания были применены компьютерные технологии омоложения, чтобы показать главного героя в прошлом.