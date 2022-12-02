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2 декабря 2022, новость

Опубликован первый трейлер нового «Индианы Джонса» с Фордом

Пятый фильм приключенческой франшизы получил официальное название

Пятая часть франшизы о приключениях археолога Индианы Джонса получила первый трейлер и официальное название — «Индиана Джонс и циферблат судьбы».

Главную роль в фильме режиссера Джеймса Мэнголда по-прежнему играет Харрисон Форд, вернувшийся к образу искателя приключений спустя 12 лет после выхода предыдущего фильма франшизы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщалось ранее, в фильме есть вступительный эпизод, действие которого будет происходить в годы между «Последним крестовым походом» и «Королевством хрустального черепа». Для его создания были применены компьютерные технологии омоложения, чтобы показать главного героя в прошлом.

Помимо Харрисона Форда, в «Циферблате судьбы» снялись Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, ветеран франшизы Джон Рис-Дэвис, Тоби Джонс, Бойд Холбрук, Мадс Миккельсен и другие.

Предыдущий, четвертый фильм франшизы «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» вышел в 2008 году. Премьера «Индианы Джонса 5» запланирована на 29 июня 2023 года.

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