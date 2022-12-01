Про Брюса Ли снимут биографический фильм

Тайваньский режиссер и создатель фильма « Жизнь Пи » Энг Ли снимет биографическое кино об актере Брюсе Ли . Об этом сообщает Variety.

Главную роль — легенду боевых искусств — в проекте исполнит сын режиссера, 32-летний актер Мэйсон Ли (« Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок »). Дата выхода фильма под рабочим названием « Брюс Ли » пока неизвестна. Сообщается, что продюсировать ленту будет киностудия Sony.

«Брюс Ли, которого не воспринимали ни как стопроцентного американца, ни как стопроцентного китайца, был мостом между Востоком и Западом. Он представил миру китайское кунг-фу, являлся ученым в области боевых искусств и культовым артистом, который произвел революцию как в боевых искусствах, так и в боевиках. Я чувствую себя обязанным рассказать историю этого блестящего, уникального человека», — сообщил Энг Ли.