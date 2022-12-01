Про Брюса Ли снимут биографический фильм

Тайваньский режиссер и создатель фильма «Жизнь Пи» Энг Ли снимет биографическое кино об актере Брюсе Ли. Об этом сообщает Variety.
Главную роль — легенду боевых искусств — в проекте исполнит сын режиссера, 32-летний актер Мэйсон Ли («Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок»). Дата выхода фильма под рабочим названием «Брюс Ли» пока неизвестна. Сообщается, что продюсировать ленту будет киностудия Sony.
«Брюс Ли, которого не воспринимали ни как стопроцентного американца, ни как стопроцентного китайца, был мостом между Востоком и Западом. Он представил миру китайское кунг-фу, являлся ученым в области боевых искусств и культовым артистом, который произвел революцию как в боевых искусствах, так и в боевиках. Я чувствую себя обязанным рассказать историю этого блестящего, уникального человека», — сообщил Энг Ли.
Кинорежиссер является двукратным лауреатом премии «Оскар» — за работы «Горбатая гора» и «Жизнь Пи». Кроме того, он снял такие проекты, как «Разум и чувства», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Халк» и другие.
Брюс Ли скончался в Гонконге 20 июля 1973 года от отека мозга. Актеру было 32 года.