Актрису «состарят» на 27 лет для роли Софьи Толстой

Яна Есипович | Источник: PersonaStars

Актриса Яна Есипович в беседе с «МК» рассказала о том, как сыграет роль Софьи Андреевны Толстой — жены писателя Льва Толстого.

В основу будущего фильма «Толстого нет» Виктор Алферова легла пьеса Ольги Погодиной-Кузьминой, созданная по воспоминаниям современников Толстого. По словам Есипович, предложение сыграть Толстую она получила в сложный период жизни, когда ушла с не понравившихся ей проб.

«Я была в странном состоянии, терзала себя за то, что посмела уйти, и в то же время убеждала в том, что поступила правильно. В этот момент и встретила Виктора. Мы поговорили минут пятнадцать. Вскоре он мне предложил сыграть Софью Андреевну. Если бы я осталась на пробах, то ничего этого бы не случилось», — рассуждает она.

43-летняя Есипович будет играть Толстую, которой, по сценарию фильма, около 70 лет. Актриса рассказала, что разницу в возрасте в 27 лет нивелируют, «состарив» ее с помощью грима и цвета в кадре. «Будет использована старая хроника, а сам фильм напомнит старинные фотографии. Возраст легче скрыть, если будет черно-белое изображение. У Виктора необычная задумка. Это эксперимент», — призналась она.