Фильм «Сердце пармы» с Пускепалисом побил рекорд «Аватара»

Исторический фильм Антона Мегердичева «Сердце пармы» продержался на первой строчке российского проката восемь недель и побил рекорд «Аватара» Джеймса Кэмерона, который занимал лидирующую позицию по кассовым сборам в США на одну неделю меньше, пишет РИА «Новости».
«По состоянию на 28 ноября сборы "Сердца пармы" составляют более 871 млн рублей, что является лучшим результатом с февраля 2022 года. На данный момент фильм посмотрели 2,8 миллиона зрителей», — рассказали в кинокомпании «Централ Партнершип».
Фильм «Сердце пармы» снят по одноименному роману Алексея Иванова и вышел в прокат 6 октября. Роли в нем исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, исполнивший здесь одну из своих последних ролей, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Елена Панова и другие.