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29 ноября 2022, новость

Фильм «Сердце пармы» с Пускепалисом побил рекорд «Аватара»

Лента собрала в прокате более 871 млн рублей
Кадр из фильма «Сердце пармы»

Исторический фильм Антона Мегердичева «Сердце пармы» продержался на первой строчке российского проката восемь недель и побил рекорд «Аватара» Джеймса Кэмерона, который занимал лидирующую позицию по кассовым сборам в США на одну неделю меньше, пишет РИА «Новости».

«По состоянию на 28 ноября сборы "Сердца пармы" составляют более 871 млн рублей, что является лучшим результатом с февраля 2022 года. На данный момент фильм посмотрели 2,8 миллиона зрителей», — рассказали в кинокомпании «Централ Партнершип».

Фильм «Сердце пармы» снят по одноименному роману Алексея Иванова и вышел в прокат 6 октября. Роли в нем исполнили Александр КузнецовЕлена ЕрбаковаСергей Пускепалис, исполнивший здесь одну из своих последних ролейЕвгений МироновВиталий КищенкоФедор БондарчукЕлена Панова и другие.

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