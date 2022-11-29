Фильм «Сердце пармы» с Пускепалисом побил рекорд «Аватара»

Исторический фильм Антона Мегердичева «Сердце пармы» продержался на первой строчке российского проката восемь недель и побил рекорд «Аватара» Джеймса Кэмерона, который занимал лидирующую позицию по кассовым сборам в США на одну неделю меньше, пишет РИА «Новости».