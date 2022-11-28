Глюк'Oza станет ведущей нового шоу на ТНТ

Наталья Ионова

Канал ТНТ готовит к выходу новый проект — реалити-шоу «Битва мастеров», в котором 16 лучших стилистов по волосам продемонстрируют свои умения в борьбе за 1 000 000 рублей и звание лучшего парикмахера страны. Помогут им в этом профессиональные наставники и ведущая Наталья Ионова (Глюк'Oza).

По правилам проекта, в каждом выпуске участники, которых наставники разделят на две группы, будут получать задания из «звездного конверта». Например, нужно будет сделать свадебную прическу, образ для съемок в музыкальном клипе или стиль для персонажа нового сериала ТНТ.

До финала дойдут трое лучших, победитель получит главный приз — 1 000 000 рублей. Кастинги участников пройдут в декабре в Екатеринбурге, Петербурге и Москве.