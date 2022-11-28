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28 ноября 2022, новость

Стало известно, кто выступит на «Новогоднем голубом огоньке»

СМИ выяснили имена артистов, которые принимают участие в съемках праздничного концерта
Андрей Малахов и Николай Басков

В ноябре начались съемки «Новогоднего голубого огонька», на котором выступят Shaman, Игорь Николаев, Александр Буйнов, Пелагея, Григорий Лепс и другие. Об этом сообщает «КП».

Помимо уже перечисленных, 31 декабря россияне услышат группу «Банд'Эрос» с песней «А он мне нравится», Николая Баскова — «Разговор со счастьем», Льва Лещенко, Полину Гагарину, Сосо Павлиашвили, Валерию, Ларису Долину, Стаса Михайлова. Ведущими шоу станут Андрей Малахов и Николай Басков.

Также известно, что в «Песне года», которая выйдет на следующий день, не будет Александра Реввы, Ани Лорак, Софии Ротару и Валерия Леонтьева. Однако планируют выступить Shaman, Николай Басков, Григорий Лепс, Дима Билан, Лолита Милявская, а также — Ваня Дмитриенко, Анна Дзюба (Asti), группа Dabro и другие. Ведущими концерта выступят Сергей Лазарев и Валерия Кудрявцева.

Напомним, ранее заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев раскрыл россиянам судьбу новогодних телешоу. По его словам, все российское телевидение, включая канал «Россия», обеспечит зрителям новогоднее настроение в праздники.

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