Стало известно, кто выступит на «Новогоднем голубом огоньке»

В ноябре начались съемки «Новогоднего голубого огонька», на котором выступят Shaman, Игорь Николаев, Александр Буйнов, Пелагея, Григорий Лепс и другие. Об этом сообщает «КП».
Помимо уже перечисленных, 31 декабря россияне услышат группу «Банд'Эрос» с песней «А он мне нравится», Николая Баскова — «Разговор со счастьем», Льва Лещенко, Полину Гагарину, Сосо Павлиашвили, Валерию, Ларису Долину, Стаса Михайлова. Ведущими шоу станут Андрей Малахов и Николай Басков.
Также известно, что в «Песне года», которая выйдет на следующий день, не будет Александра Реввы, Ани Лорак, Софии Ротару и Валерия Леонтьева. Однако планируют выступить Shaman, Николай Басков, Григорий Лепс, Дима Билан, Лолита Милявская, а также — Ваня Дмитриенко, Анна Дзюба (Asti), группа Dabro и другие. Ведущими концерта выступят Сергей Лазарев и Валерия Кудрявцева.
Напомним, ранее заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев раскрыл россиянам судьбу новогодних телешоу. По его словам, все российское телевидение, включая канал «Россия», обеспечит зрителям новогоднее настроение в праздники.