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28 ноября 2022, новость

Про группу «Иванушки International» снимут фильм

Участники коллектива уже дали согласие на участие в съемках музыкальной комедии
Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев | Источник: PersonaStars

Художественный фильм о популярной в 1990-е годы группе «Иванушки International» снимут в России, съемки запланированы на лето 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера картины Дмитрия Пристанскова.

По словам продюсера, проект задумывается как комедия, в которой «будет очень много музыки». Сценарий фильма уже готов, осталось проработать некоторые диалоги. Снимать картину планируется на территории Краснодарского края — в Геленджике, Анапе и Сочи. «Если получится, хотелось бы показать фильм в кинотеатрах уже на следующие новогодние праздники», — добавил Пристансков.

Проект был представлен на экспертизу в Фонд кино, режиссером заявлен Марк Горобец. Создатель группы и продюсер Игорь Матвиенко уже дал предварительное согласие на использование хитов коллектива, сами музыканты согласились принять участие в съемках.

Как рассказал агентству Игорь Матвиенко, фильм будет снят в формате роуд-муви (фильм-путешествие, герои которого находятся в дороге). По сюжету, три фанатки «Иванушек» отправятся с группой на гастроли, каждая достигнет в этом приключении своей цели, рассказал Пристансков.

Группа «Иванушки International» была создана в 1994 году. Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов являются участниками группы с момента ее основания и до настоящего времени. В 2013 году к коллективу присоединился Кирилл Туриченко, заменивший Олега Яковлева, который принял решение развивать сольную карьеру.

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