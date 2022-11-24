Марго Робби назвала свою самую значимую роль в кино

Австралийская актриса Марго Робби рассказала об одной из самых значимых ролей в своей карьере. Об этом она сообщила во время мероприятия BAFTA «Жизнь в картинках» в Лондоне, передает ScreenRant.
Артистка призналась, что почувствовала себя профессиональной актрисой, когда посмотрела фильм «Тоня против всех», где сыграла американскую звезду фигурного катания Тони Хардинг.
«Когда я впервые посмотрела фильм "Тоня против всех", то подумала: "Хорошо, я все-таки хорошая актриса"», — отметила Робби, добавив, что картина придала ей уверенности в своих способностях. После участия в проекте в 2018 году артистка была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.
Ранее Марго Робби призналась в том, что чувствовала себя подавленно во время съемок фильма «Барби». По словам артистки, она не ожидала такого пристального внимания к своей персоне по время съемок эпизодов проекта на улице Лос-Анджелеса, а потому чувствовала себя «унизительно».