СМИ: Джонни Депп вернется к съемкам «Пиратов Карибского моря»

Американский актер Джонни Депп снимется в шестом фильме серии « Пираты Карибского моря ». Об этом стало известно британской газете The Sun.

Собеседник уточнил, что предварительное название новой части — «День в море» (A Day At The Sea). При этом проект находится на начальной стадии: режиссер картины до сих пор не определен. В то же время источник The Sun уточнил, что съемки будут проводиться в Великобритании.