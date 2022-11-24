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24 ноября 2022, новость

СМИ: Джонни Депп вернется к съемкам «Пиратов Карибского моря»

Как сообщают источники, его имя фигурирует в новом списке артистов, которых вызовут на съемки картины
Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Джонни Депп снимется в шестом фильме серии «Пираты Карибского моря». Об этом стало известно британской газете The Sun.

Актер вернется к роли капитана Джека Воробья спустя пять лет после последней на данный момент части. По данным издания, его имя фигурирует в новом списке артистов, которых вызовут на съемки картины. «Ожидается, что Джонни проведет пробную съемку в начале февраля, прежде чем начнется полномасштабное производство», — рассказал источник газеты.

Собеседник уточнил, что предварительное название новой части — «День в море» (A Day At The Sea). При этом проект находится на начальной стадии: режиссер картины до сих пор не определен. В то же время источник The Sun уточнил, что съемки будут проводиться в Великобритании.

В апреле сообщалось, что Джонни Депп отказался возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря». Во время судебного заседания по иску артиста к Эмбер Херд Депп сказал, что обвинения с ее стороны разрушили его карьеру. Однако в июле появилась информация, что актер ведет переговоры со студией Disney о сделке на 300 миллионов долларов.

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