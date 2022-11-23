Организаторы «Евровидения» оставили открытым вопрос участия россиян в голосованиях

Официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Давид Гудман, организатор музыкального конкурса «Евровидение», назвал открытым вопрос участия россиян в голосованиях по выбору участников полуфинала и финала, сообщает ТАСС.

«Полный список не участвующих [в конкурсе «Евровидение»] стран, которые смогут голосовать в будущем году, будет опубликован ближе к началу этого события», — отметил он, отвечая на вопрос о возможном участии в голосовании телезрителей из России в связи с объявленными ЕВС изменениями в правилах.

Уточняется, что воспользоваться правом на голосование за кандидатов на попадание в полуфинал и финал смогут в том числе жители стран, представители которых не принимают участие в «Евровидении» — для этого необходимо иметь кредитную карту одной из стран — участников конкурса, а также воспользоваться специальной онлайн-платформой.

Ранее стало известно, что «Евровидение 2023» изменит правила голосования из-за прошлогоднего скандала со сговором жюри.

Напомним, летом Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил, что конкурс «Евровидение 2023» пройдет не на Украине, несмотря на то, что представитель этой страны стал победителем 2022 года. В итоге предстоящий 67-й конкурс песни будет проведен в Ливерпуле (Великобритания).