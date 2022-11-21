Никита Ефремов объяснил, почему не навещает отца в колонии

Михаил и Никита Ефремовы

Актер Никита Ефремов в беседе с «МК» рассказал, почему не приезжает к отцу Михаилу Ефремову, находящемуся в колонии после смертельного ДТП.

«Пишу ему письма. Я спрашивал, есть ли у него желание, чтобы я приехал. Но я понимаю, что для него в какой-то момент это может быть трудно», — высказался Ефремов-младший.

Артист также заявил, что не хотел бы выносить подробности взаимоотношений с родителем в СМИ. «Я понимаю, что в этой истории важнее всего тишина. Позвольте мне ее сохранить», — призвал он.

8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. После резонансных судебных тяжб Ефремов был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, позже срок уменьшили до 7,5 лет. Артист отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.