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18 ноября 2022, новость

Немоляева вспомнила, как Рязанов не взял ее в «Иронию судьбы»

Актриса поделилась воспоминаниями о режиссере в честь 95-летия со дня его рождения
Светлана Немоляева

Актриса Светлана Немоляева в колонке для ТАСС рассказала, как режиссер Эльдар Рязанов не взял ее сниматься в комедию «Ирония судьбы, или С легким паром». При этом, отметила она, в «Служебный роман» ей удалось попасть без проб.

Для фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» Рязанов провел для Немоляевой восемь проб. «Было ясно, что Эльдар Александрович очень хотел меня снять в своем фильме, но в итоге сказал: "Света, можно сыграть хуже, но сложно". Я тогда переволновалась, да и больше была занята в спектаклях, поэтому испытывала некоторые сложности с переходом от игры на сцене к формату кино», — вспомнила она.

С Рязановым у Немоляевой конфликтов не случалось, по ее словам, ни при работе над «Служебным романом», ни на съемках фильма «Гараж», которые последовали совсем скоро, ни когда они сотрудничали в киноленте «О бедном гусаре замолвите слово», ни в «Небесах обетованных».

«Я до сих пор вспоминаю о времени работы с Рязановым как о каком-то нечаянно дарованном счастье. Для меня он был светочем, особенно по сравнению с тем, какие были тяжелые репетиции в театре», — заверила она.

18 ноября режиссеру, сценаристу и народному артисту СССР Эльдару Рязанову исполнилось бы 95 лет. На его счету более 30 картин, многие из которых стали классикой отечественного кино. Сценарии к большинству из них были написаны самим Рязановым или в соавторстве с Эмилем Брагинским. Среди самых популярных фильмов режиссера — «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и многие другие.

15 незабываемых фильмов Эльдара Рязанова
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