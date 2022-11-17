Киану Ривз снимется в новом фильме Джоны Хилла

Американский актер Киану Ривз примет участие в фильме Джоны Хилла «Исход» (Outcome). Об этом сообщает Deadline.
Хилл также напишет сценарий совместно с Эзрой Вудс. Другие детали и сюжет картины не раскрываются.
Ранее Джона Хилл снял такие фильмы, как «Середина 90-х», «Время побеждать: Расцвет династии “Лейкерс”» и «Штутц», а в качестве продюсера работал над комедиями «Мачо и ботан», «Мачо и ботан 2» и «Нянь».
Напомним, ранее стало известно, что Ривз покинул сериал Мартина Скорсезе и Леонардо ДиКаприо «Дьявол в Белом городе» через пару месяцев после утверждения на роль. Причина его ухода не уточнялась.