Квентин Тарантино снимет сериал

Режиссер Квентин Тарантино во время пресс-тура, посвященного его книге «Размышления о кино», заявил о планах снять сериал из 8 эпизодов в 2023 году. Об этом сообщает Variety.
У Тарантино уже есть небольшой опыт в производстве сериалов: он снял два эпизода пятого сезона проекта о криминалистике «C.S.I. Место преступления» и одну серию «Скорой помощи».
Кроме того, в феврале 2022 года он вел переговоры о съемках нескольких эпизодов для сериала «Правосудие» на FX.
Любопытно, что в 2021 году Квентин Тарантино заявил, что уйдет из кино после съемок своего десятого фильма. Он заявил, что его решение уйти на пенсию связано с тем, что со временем «режиссеры лучше не становятся», и отметил, что его кинокарьера была длительной, а его идеи оказались полностью реализованными.