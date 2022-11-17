Аксюта выразил уверенность, что Нагиев вернется в «Голос»

Дмитрий Нагиев | Источник: PersonaStars

Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания «Первого канала» Юрий Аксюта в беседе с ТАСС выразил уверенность, что Дмитрий Нагиев вернется к роли ведущего вокального телепроекта «Голос».

«Просто сейчас мы дали ему небольшой творческий перерыв, отпуск творческий. 10 лет "Голосу", поэтому мы дали отдохнуть», — высказался Аксюта.

Позже в разговоре с РИА «Новости» Нагиев прокомментировал слова продюсера «Первого канала», уточнив, что вновь станет ведущим музыкального шоу «Голос», когда наступят более благоприятные времена. «Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ», — высказался Нагиев.