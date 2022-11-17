Аксюта выразил уверенность, что Нагиев вернется в «Голос»

Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания «Первого канала» Юрий Аксюта в беседе с ТАСС выразил уверенность, что Дмитрий Нагиев вернется к роли ведущего вокального телепроекта «Голос».
«Просто сейчас мы дали ему небольшой творческий перерыв, отпуск творческий. 10 лет "Голосу", поэтому мы дали отдохнуть», — высказался Аксюта.
Позже в разговоре с РИА «Новости» Нагиев прокомментировал слова продюсера «Первого канала», уточнив, что вновь станет ведущим музыкального шоу «Голос», когда наступят более благоприятные времена. «Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ», — высказался Нагиев.
В августе стало известно, что новый сезон шоу «Голос 60+» будет вести Лариса Гузеева. Также уже известно, что вести проект «Голос. Дети» будет Яна Чурикова.
Первый выпуск шоу «Голос» вышел 5 октября 2012, где Нагиев впервые появился в роли ведущего. Шоумен был бессменным ведущим «Голоса» на протяжении десяти лет.