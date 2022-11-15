Наталия Орейро снимется в российском новогоднем фильме

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро примет участие в российском новогоднем фильме « Письмо Деду Морозу ». Об этом сообщает ТАСС.

По словам режиссера картины Кирилла Кузина, создатели фильма уже договорились с Орейро на даты съемок. Генеральный продюсер продюсерского центра Киностудии имени Горького Лика Бланк отметила, что они планируют создать «большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом».