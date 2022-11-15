Наталия Орейро снимется в российском новогоднем фильме

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро примет участие в российском новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу». Об этом сообщает ТАСС.
По словам режиссера картины Кирилла Кузина, создатели фильма уже договорились с Орейро на даты съемок. Генеральный продюсер продюсерского центра Киностудии имени Горького Лика Бланк отметила, что они планируют создать «большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом».
Помимо звезды «Дикого ангела», в фильме снимутся Риналь Мухаметов, Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров. Детали сюжета пока не раскрываются.
Наталия Орейро снималась в сериалах «Дикий ангел», «Ты — моя жизнь», «В ритме танго», «Богатые и знаменитые». В 2021 году она получила гражданство РФ. Артистка не раз заявляла о своей привязанности к России, а также о том, что учит русский язык. Певица исполняет русскоязычные версии своих хитов, а также записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию United by Love к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России. К празднованию 75-летия Победы в 2020 году Наталия исполнила песню «Нам нужна одна победа» («Десятый наш десантный батальон») Булата Окуджавы.
Ранее Орейро заявила, что хотела бы сыграть сильную русскую женщину.