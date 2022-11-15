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15 ноября 2022, новость

Умер отец Дженнифер Энистон актер Джон Энистон

Звезда мыльной оперы «Дни нашей жизни» скончался в возрасте 89 лет
Джон Энистон | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Джон Энистон, отец звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на заявление актрисы.

«Милый папа… Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты ушел на небо с миром и без боли», — написала Энистон. По ее словам, отец умер 11 ноября.

Настоящее имя Джона Энистона при рождении — Яннис Анастассакис. На телевидении он начал работать с 1960-х годов. Наиболее известен по роли Виктора Кириакиса в мыльной опере «Дни нашей жизни», в которой снимался с 1985 года.

В июне 2022 года Джон Энистон удостоился награды за многолетнюю карьеру на телевидении. Дженнифер Энистон не смогла присутствовать на церемонии лично, но записала специальное видеообращение, чтобы почтить достижения отца.

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