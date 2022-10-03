«Первый канал» запускает новое вокальное шоу с Пельшем

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий Фото: «Первый канал»

Шоу обращается к традициям застольного семейного пения. Команды участников со всей России в красочной студии будут исполнять всеми любимые застольные песни. Главный приз — 3 миллиона рублей.

Профессионалов среди участников нет, только любители, однако ведущий Валдис Пельш признается: «Даже меня, человека весьма искушенного, поразил высочайший исполнительский уровень половины наших участников, а некоторые откровенно удивили нестандартным подходом и оригинальными аранжировками».

По словам креативного продюсера Юрия Бродского, шоу «Поем на кухне всей страной» придумано полностью с нуля и не имеет аналогов на мировом телевизионном рынке. Он также выразил надежду, что формат может обрести популярность, и «франшизу будут покупать другие поющие страны».