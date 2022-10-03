Анонсирован перезапуск «Тарзана»

Кинокомпания Sony анонсировала новую экранизацию кинокартины «Тарзан». Об этом сообщает портал Deadline.
Компания заключила сделку с наследниками автора оригинальных книг о Тарзане Эдгара Райса Берроуза. На данный момент неизвестно, кто выступит сценаристом и режиссером проекта, а также — кто исполнит главную роль.
По данным Deadline, студия планирует заново переосмыслить легенду о Тарзане и развить историю до масштабной франшизы.
Книги о Тарзане неоднократно экранизировались. Так, первый фильм, «Тарзан, приемыш обезьян», вышел в 1918 году. Киноадаптации выходили также в 1932 году («Тарзан: Человек-обезьяна»), в 1981-м. В 1996—1997 годах на телевидении выходил сериал «Тарзан: История приключений» с Джо Ларой в главной роли. Актер также сыграл Тарзана в фильме 1989 года «Тарзан на Манхэттене».