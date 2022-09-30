Режиссер «Венома» снимет «Иллюзию обмана 3»

Рубен Фляйшер назначен режиссером третьей части фильма «Иллюзия обмана» студии Lionsgate. Об этом сообщает Deadline.
Фляйшер известен по работе над такими фильмами, как «Веном», «Охотники на гангстеров», а также «Добро пожаловать в Zомбилэнд» с актерами Вуди Харрельсоном и Джесси Айзенбергом, которые появлялись в первых частях «Иллюзии обмана».
«Я поклонник фильмов об ограблениях — мне нравится быть втянутым в повороты и тайны, где все не так, как кажется. Когда воры — фокусники, то возможности безграничны», — говорит режиссер о предстоящей работе над картиной.
Над сценарием работает Сет Грэм-Смит («Просто запредельно», «Оно», «Оно 2»). Бобби Коэн вместе с Алексом Куртцманом выступят продюсерами проекта.
Фильм «Иллюзия обмана» вышел в 2013 году. В 2016-м зрители увидели продолжение истории. В лентах снялись Марк Руффало, Морган Фриман, Лиззи Каплан, Дэниэл Рэдклифф, Дэйв Франко. О работе над третьей частью истории о группе виртуозных фокусников «Четыре всадника», которые проворачивают ограбления во время своих шоу, стало известно в 2020 году.