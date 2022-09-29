Игорь Скляр заявил о готовности отправиться на фронт

Игорь Скляр | Источник: PersonaStars

64-летний народный артист России Игорь Скляр в беседе с «Народными Новостями» заявил, что пойдет на фронт.

Актер поведал, что отправится на службу через трое суток. «У нас погрузка через три дня. Эшелоны в Ростов, экипировка, потом месяц обучение, и вперед, на баррикады!» — рассказал Скляр.

Артист также упомянул своих коллег, подчеркнув, что в сложившейся ситуации все в ответе только за себя.

Ранее стало известно, что российские деятели культуры, артисты балета, актеры и певцы, которые находятся в составе Вооруженных сил России, могут отправиться на фронт. Мобилизация может коснуться тех звезд, у которых отсутствует бронь в культурных учреждениях или отсрочка от армии.

Ранее певец Прохор Шаляпин в разговоре с Telegram-каналом «Звездная пыль» признался, что готов пойти на фронт. «Я готов пойти защищать свою Родину, но я музыкант, учился немножко на другую профессию», — уточнил Шаляпин. До этого рэпер Тимати заявил, что готов участвовать в спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября.