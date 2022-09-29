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29 сентября 2022, новость

Брюс Уиллис продал права на свой образ российской компании Deepfake

Весной 2022 года актер завершил карьеру из-за проблем со здоровьем
Брюс Уиллис | Источник: Rex / Fotodom.ru

Российская компания Deepfake приобрела права на образ актера Брюса Уиллиса. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно договору о продаже прав, компания сможет использовать «цифрового двойника» Уиллиса в рекламных роликах и кинопроектах. Образ актера уже появлялся таким способом в рекламе, а сам он отреагировал на это довольно положительно.

Напомним, в конце марта семья Брюса Уиллиса выступила с заявлением о завершении карьеры актера из-за проблем со здоровьем. У артиста диагностировали афазию. Это неврологическое расстройство затрагивает различные формы речевой деятельности и приводит к тому, что человек утрачивает способность говорить, читать и писать.

Среди последних фильмов с участием актера — картины «Осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни» и «Выжить в игре». Он работал над ними, уже будучи болен. Ранее адвокат американского актера Брюса Уиллиса Мартин Сингер заявил, что его клиент хотел продолжать играть в кино вопреки болезни.

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