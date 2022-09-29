Брюс Уиллис продал права на свой образ российской компании Deepfake

Российская компания Deepfake приобрела права на образ актера Брюса Уиллиса. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно договору о продаже прав, компания сможет использовать «цифрового двойника» Уиллиса в рекламных роликах и кинопроектах. Образ актера уже появлялся таким способом в рекламе, а сам он отреагировал на это довольно положительно.