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29 сентября 2022, новость

Вышел трейлер фильма о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд

Проект «Скандальное дело: Депп против Херд» расскажет о самом громком разбирательстве между голливудскими звездами
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Платформа Tubi TV опубликовала трейлер предстоящего фильма о судебном разбирательстве актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд

В трейлере говорится, что проект покажет «самое популярное судебное разбирательство года». Фильм «Скандальное дело: Депп против Херд» выйдет 30 сентября.

Знаменитый шестинедельный судебный процесс между бывшими супругами начался спустя три года после того, как Депп подал иск о клевете на $50 млн против Херд. Напомним, в марте 2019 года актриса в колонке для Washington Post подробно рассказала, как она стала жертвой домашнего насилия.

В начале июня стало известно о победе Деппа в суде. Присяжные пришли к выводу, что за обвинениями Херд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Также они постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации. При этом Деппа обязали выплатить Херд компенсацию в размере двух миллионов долларов, когда присяжные единогласно встали на его сторону.

Обвинения со стороны Херд и многочисленные суды негативно сказались на карьере Деппа. В частности, он лишился контракта на участие в шестой части «Пиратов Карибского моря» и потерял роль в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». 

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