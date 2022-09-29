Вышел трейлер фильма о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд

Знаменитый шестинедельный судебный процесс между бывшими супругами начался спустя три года после того, как Депп подал иск о клевете на $50 млн против Херд. Напомним, в марте 2019 года актриса в колонке для Washington Post подробно рассказала, как она стала жертвой домашнего насилия.

В начале июня стало известно о победе Деппа в суде. Присяжные пришли к выводу, что за обвинениями Херд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Также они постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации. При этом Деппа обязали выплатить Херд компенсацию в размере двух миллионов долларов, когда присяжные единогласно встали на его сторону.