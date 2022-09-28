Звезды посетили премьеру одного из последних фильмов с Пускепалисом

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся специальный показ эпической экшен-драмы «Сердце пармы» — одного из последних фильмов с участием актера Сергея Пускепалиса.
На премьере присутствовали режиссер Антон Мегердичев, продюсеры Дарья Лаврова, Игорь Толстунов и Антон Златопольский, актеры Елена Ербакова, Елена Панова, Федор Бондарчук, Александр Горбатов, Кузьма Сапрыкин и другие.
Представляя картину первым зрителям, продюсеры поблагодарили съемочную группу и почтили минутой молчания и специальным роликом трагически погибшего артиста.
«Всех нас потрясла неожиданная трагическая утрата: в автокатастрофе погиб наш друг и товарищ Сергей Пускепалис. Это невосполнимая потеря. Сергей Пускепалис был не только большим российским актером и режиссером, чей выдающийся талант завоевал любовь и восхищение миллионов зрителей. Он стал истинно народным героем, его считали "своим", потому что он не играл, а жил на экране, оставаясь тем, кем был — воином добра и света, мощным, удивительно цельным и мужественным человеком, неотразимо обаятельным и дружелюбным».
«Сердце пармы» – экранизация одноименного романа Алексея Иванова, рассказывающего историю запретной любви русского князя Михаила (эту роль исполнил Александр Кузнецов) к юной ведьме-язычнице Тиче.
Гостями премьеры стали Елена Лядова, Мария Андреева, Леонид Ярмольник, Алексей Учитель, Николай Расторгуев, Инга Оболдина, Анна Пескова, Владимир Яглыч, Сергей Сельянов и другие.
Фильм «Сердце пармы» выйдет в широкий прокат 6 октября.