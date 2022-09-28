Звезды посетили премьеру одного из последних фильмов с Пускепалисом

«Всех нас потрясла неожиданная трагическая утрата: в автокатастрофе погиб наш друг и товарищ Сергей Пускепалис. Это невосполнимая потеря. Сергей Пускепалис был не только большим российским актером и режиссером, чей выдающийся талант завоевал любовь и восхищение миллионов зрителей. Он стал истинно народным героем, его считали "своим", потому что он не играл, а жил на экране, оставаясь тем, кем был — воином добра и света, мощным, удивительно цельным и мужественным человеком, неотразимо обаятельным и дружелюбным».