Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинула сериал

Исполнительный продюсер сериала «Дом Дракона» Жослин Диас покинула съемочную команду. Об этом сообщает Deadline.
Как уточнили источники издания, у Диас был подписан годовой контракт на работу. Стороны соглашения не стали продлевать договор.
Ранее отмечалось, что исполнительным продюсером во втором сезоне «Дома Дракона» станет Алан Тейлор, бывший режиссер «Игры престолов».
В начале сентября об уходе из проекта объявил шоураннер сериала Мигель Сапочник. Он ушел из команды спустя три года работы. В роли единственного шоураннера проекта будет выступать Райан Кондал.
Ранее сообщалось, что в новом эпизоде «Дома Дракона» исполнительниц главных ролей Милли Олкок и Эмили Кэри заменили Эмма Д’Арси и Оливия Кук соответственно. Многие зрители не оценили замены и оставили на тематических форумах гневные комментарии.
События шоу «Дом Дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.