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28 сентября 2022, новость

Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинула сериал

Во втором сезоне этот пост займет бывший режиссер «Игры престолов»
Кадр из сериала «Дом дракона»

Исполнительный продюсер сериала «Дом Дракона» Жослин Диас покинула съемочную команду. Об этом сообщает Deadline.

Как уточнили источники издания, у Диас был подписан годовой контракт на работу. Стороны соглашения не стали продлевать договор.

Ранее отмечалось, что исполнительным продюсером во втором сезоне «Дома Дракона» станет Алан Тейлор, бывший режиссер «Игры престолов».

В начале сентября об уходе из проекта объявил шоураннер сериала Мигель Сапочник. Он ушел из команды спустя три года работы. В роли единственного шоураннера проекта будет выступать Райан Кондал.

Ранее сообщалось, что в новом эпизоде «Дома Дракона» исполнительниц главных ролей Милли Олкок и Эмили Кэри заменили Эмма Д’Арси и Оливия Кук соответственно. Многие зрители не оценили замены и оставили на тематических форумах гневные комментарии.

События шоу «Дом Дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. После смерти Визериса I Таргариена принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.

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