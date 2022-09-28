Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинула сериал

Кадр из сериала «Дом дракона»

Исполнительный продюсер сериала «Дом Дракона» Жослин Диас покинула съемочную команду. Об этом сообщает Deadline.

Как уточнили источники издания, у Диас был подписан годовой контракт на работу. Стороны соглашения не стали продлевать договор.

Ранее отмечалось, что исполнительным продюсером во втором сезоне «Дома Дракона» станет Алан Тейлор, бывший режиссер «Игры престолов».

В начале сентября об уходе из проекта объявил шоураннер сериала Мигель Сапочник. Он ушел из команды спустя три года работы. В роли единственного шоураннера проекта будет выступать Райан Кондал.

Ранее сообщалось, что в новом эпизоде «Дома Дракона» исполнительниц главных ролей Милли Олкок и Эмили Кэри заменили Эмма Д’Арси и Оливия Кук соответственно. Многие зрители не оценили замены и оставили на тематических форумах гневные комментарии.