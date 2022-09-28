Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»

Накануне Джекман и Райан Рейнольдс , который исполнил роль Дэдпула, опубликовали в Twitter обращение, в котором намекнули, что Росомаха появится в проекте. Позже зарубежные СМИ подтвердили эту информацию. «Эта роль будет намного больше, чем камео», — сообщили источники.

Джекман впервые сыграл Росомаху в 2000 году в «Людях Икс». В общей сложности он сыграл персонажа в Marvel девять раз, в том числе в фильме Джеймса Мэнгольда 2017 года «Логан». Поскольку герой умер в картине, можно предположить, что действие в «Дэдпуле 3» будет разворачиваться до этих событий.