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27 сентября 2022, новость

Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство

Артист известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мистер Нокаут», «Восьмидесятые» и «Екатерина»
Оливье Сиу

Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ французскому актеру Оливье Сиу, снимающемуся в отечественных картинах. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Сиу Оливье, Владимир, Шарль, родившийся 18 июля 1973 года во Франции», — указано в списке людей, получивших российское гражданство.

49-летний артист известен по таким фильмам и сериалам, как «Мистер Нокаут», «Восьмидесятые», «Екатерина», «Мост», «Профессионал», «Эбигейл», «Кухня в Париже» и «Горец».

В 2018 году издание «Ньюс.Ру» сообщало, что Сиу просит предоставить ему гражданство РФ, так как хочет быть рядом со своими детьми и продолжать сниматься в русском кино. Тогда актеру закрыли въезд, потому что он опоздал с подачей в миграционные органы уведомления о подтверждении проживания. Он заявил, что в стране у него проживают трое детей от русской жены, а также ждет «прекрасная карьера».

Напомним, ранее гражданство РФ получили Наталия Орейро и Милош Бикович — в октябре 2021 года и в феврале этого же года соответственно.

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