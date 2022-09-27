Глава оскаровского комитета России покинет пост из-за отказа выдвинуть фильм

Павел Чухрай | Источник: PersonaStars

Глава Российского оскаровского комитета, народный артист России Павел Чухрай принял решение покинуть свой пост из-за отказа Киноакадемии России выдвинуть фильм на «Оскар» в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Режиссер направил письмо членам Российского оскаровского комитета, в котором отметил, что Киноакадемия решила не выдвигать фильм в одностороннем порядке, через голову оскаровской комиссии. Он назвал такие действия неправомерными и возмутился тем, что с ним не только не посоветовались, но и не сообщили о сложившейся ситуации.