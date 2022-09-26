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26 сентября 2022, новость

Озвучивавший Дарта Вейдера актер завершил свою карьеру

91-летний Джеймс Эрл Джонс передал права на свой голос компаниям Lucasfilm и Respeecher
Джеймс Эрл Джонс | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший персонажа Дарта Вейдера из фильмов «Звездные войны» в течение 40 лет, завершил свою карьеру. Об этом пишет Vanity Fair.

Джонс передал права на свой голос компаниям Lucasfilm и Respeecher. Они будут воссоздавать речь Дарт Вейдера с помощью искусственного интеллекта — таким же способом, как это было сделано в сериале «Оби-Ван Кеноби». Уточняется, что 91-летний Джонс покинул свой пост, поскольку его голос уже не подходил для космического злодея из-за возрастных изменений.

Голос Джонса прозвучал в легендарной франшизе более 10 раз. Впервые Дарт Вейдер заговорил голосом актера в 1977 году в фильме «Звездные войны. Эпизод 4 — Новая надежда». В последний раз озвучку от Джонса можно было услышать в картине «Звездные войны: Скайуокер. Восход» 2019 года, в которой Темный лорд ситхов произносит короткую реплику.

Роль Дарта Вейдера в «Звездных войнах» исполнил актер Дэвид Проуз, скончавшийся в 2020 году в возрасте 85 лет. Голос британского актера, по мнению создателей «Звездных войн», был недостаточно низким, поэтому озвучивать Темного лорда пригласили Джеймса Эрла Джонса.

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