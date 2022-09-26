Стало известно, кто скрывался за аватарами Русалочки и Красной Шапочки

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Члены жюри «Шоу Аватар» раскрыли юмористку Елену Воробей, которая выступала в образе Русалочки на телепроекте.

Воробей выступила в третьей тройке. По итогам выступления жюри решило раскрыть именно Русалочку. Ида Галич предположила, что аватаром управляет Анна Семенович, а остальные сошлись во мнении, что это Елена Воробей, и оказались правы.

«Когда я исполняла песню “Твои следы” Муслима Магомаева, то понимала, что рискую, — рассказывает юмористка. — Я четко слышала в ней себя. Потому что там невозможно что-то изображать, ее нужно проживать. А когда ты проживаешь музыкальное произведение, прорывается твоя душа и твой голос. Конечно, человек с таким тонким слухом, как Марк Тишман, не мог этого не заметить».

До этого была раскрыта певица Зара, выступавшая в шоу в образе Красной Шапочки. Напомним, в предыдущих выпусках шоу покинули Гарик Харламов, управлявший Емелей, певец Александр Шоуа, скрывавшийся за аватаром Человека-амфибии, и певица Маша Распутина, выбравшая аватар Белоснежки.