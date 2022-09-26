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26 сентября 2022, новость

Стало известно, кто скрывался за аватарами Русалочки и Красной Шапочки

В новом выпуске проект «Шоу Аватар» покинули сразу две участницы
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Члены жюри «Шоу Аватар» раскрыли юмористку Елену Воробей, которая выступала в образе Русалочки на телепроекте.

Воробей выступила в третьей тройке. По итогам выступления жюри решило раскрыть именно Русалочку. Ида Галич предположила, что аватаром управляет Анна Семенович, а остальные сошлись во мнении, что это Елена Воробей, и оказались правы.

 «Когда я исполняла песню “Твои следы” Муслима Магомаева, то понимала, что рискую, — рассказывает юмористка. — Я четко слышала в ней себя. Потому что там невозможно что-то изображать, ее нужно проживать. А когда ты проживаешь музыкальное произведение, прорывается твоя душа и твой голос. Конечно, человек с таким тонким слухом, как Марк Тишман, не мог этого не заметить».

До этого была раскрыта певица Зара, выступавшая в шоу в образе Красной Шапочки. Напомним, в предыдущих выпусках шоу покинули Гарик Харламов, управлявший Емелей, певец Александр Шоуа, скрывавшийся за аватаром Человека-амфибии, и певица Маша Распутина, выбравшая аватар Белоснежки.

Ранее Ида Галич рассказала о своей роли в «Шоу Аватар». Она заявила, что в жюри шоу отвечает за эмпатию и юмор. Вместе с ней выступления участников проекта оценивают шоумен Тимур Батрутдинов, певцы Сергей Лазарев и Марк Тишман, а также заслуженная артистка России и Татарстана Аида Гарифуллина.

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Шоу Аватар
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