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26 сентября 2022, новость

Назван любимый фильм Елизаветы II

Актер Брайан Блессид рассказал о любви покойной королевы к фантастическому боевику 80-х
Кадр из фильма «Флэш Гордон» | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер Брайан Блессид, исполнивший одну из ролей в фильме «Флэш Гордон», рассказал, что Елизавета II во время их встречи сообщила ему о своей любви к этому боевику. Об этом сообщает ФАН.

По словам артиста, британская королева, рассказала, что смотрела картину вместе с внуками на рождественских каникулах.

По сюжету фантастического боевика «Флэш Гордон», на далекой планете Монго правит жестокий диктатор Минг Беспощадный, который мечтает уничтожить Землю. Остановить злодея и спасти родную планету пытается Флэш Гордон — звезда американского футбола — и его подруга Дэйл. Фильм основан на одноименной серии комиксов и вышел на экраны в 1980 году.

Напомним, Елизавета II и сама неоднократно становилась героиней фильмов и сериалов. Смотрите фотогалерею с актрисами, запечатлевшими королеву Великобритании в кинематографе.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.

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