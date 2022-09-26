Назван любимый фильм Елизаветы II

Кадр из фильма «Флэш Гордон» | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер Брайан Блессид, исполнивший одну из ролей в фильме «Флэш Гордон», рассказал, что Елизавета II во время их встречи сообщила ему о своей любви к этому боевику. Об этом сообщает ФАН.

По словам артиста, британская королева, рассказала, что смотрела картину вместе с внуками на рождественских каникулах.

По сюжету фантастического боевика «Флэш Гордон», на далекой планете Монго правит жестокий диктатор Минг Беспощадный, который мечтает уничтожить Землю. Остановить злодея и спасти родную планету пытается Флэш Гордон — звезда американского футбола — и его подруга Дэйл. Фильм основан на одноименной серии комиксов и вышел на экраны в 1980 году.

Напомним, Елизавета II и сама неоднократно становилась героиней фильмов и сериалов. Смотрите фотогалерею с актрисами, запечатлевшими королеву Великобритании в кинематографе.