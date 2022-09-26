Ида Галич рассказала о своей роли в новом телешоу

Ида Галич

Популярная блогерша и телеведущая Ида Галич оценила свою роль в новом проекте «Аватар» на телеканале НТВ. В интервью журналу «Москвич» она рассказала, что в жюри шоу отвечает за эмпатию и юмор.

«В жюри я отвечаю за эмпатию, юмор, за то, чтобы было весело», — отметила Галич. По словам знаменитости, она старается также разбираться в музыке, но это не всегда у нее получается. «Я там для красоты, для какого-то добра, для иронии, для того, чтобы смеяться над собой и над другими», — добавила она.

Помимо того, ведущая указала, что до сих пор удивляется технологиям, которые используются в программе. «Ощущение, что будущее уже наступило», — высказалась о них Галич.

Телеканал НТВ объявил о запуске передачи «Аватар» в мае 2022 года. В каждом выпуске шоу участвуют девять знаменитостей, скрывающихся под аватаром вымышленного персонажа. Во время выступления они находятся в специальной комнате, откуда получают возможность передавать своему аватару движения и эмоции. Задача судей — угадать, кто скрывается за маской.