Названы фильмы, из которых выберут претендента от России на «Оскар»

В Российском оскаровском комитете сообщили о списке фильмов, из которых выберут претендента на премию Американской киноакадемии «Оскар». Об этом сообщает ТАСС

Дата заседания, на котором определят претендента, еще не объявлена. «Пока сформирован так называемый лонг-лист фильмов-претендентов — большой список, из которого и будут выбирать одну ленту», — рассказал собеседник агентства.

Всего в длинный список вошли 122 фильма, которые были или будут в коммерческом прокате с 1 января по 30 ноября 2022 года.