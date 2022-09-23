Названы фильмы, из которых выберут претендента от России на «Оскар»

В Российском оскаровском комитете сообщили о списке фильмов, из которых выберут претендента на премию Американской киноакадемии «Оскар». Об этом сообщает ТАСС
Дата заседания, на котором определят претендента, еще не объявлена. «Пока сформирован так называемый лонг-лист фильмов-претендентов — большой список, из которого и будут выбирать одну ленту», — рассказал собеседник агентства.
Всего в длинный список вошли 122 фильма, которые были или будут в коммерческом прокате с 1 января по 30 ноября 2022 года.
В лонг-лист, в частности, попали «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова, «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского, «Одна» Дмитрия Суворова, «14+ Продолжение» Андрея Зайцева, «Декабрь» Клима Шипенко, «Дикая» и «Непослушник» Владимира Котта, «Межсезонье» Александра Ханта, «Недетский дом» Михаила Расходникова, «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова, «Лавстори» Петра Тодоровского-мл., «ПРОСТОЧЕЛОВЕК» Яны Климовой-Юсуповой, «Мистер Нокаут» Артема Михалкова, «Нуучча» Владимира Мункуева, «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого, «Папы» режиссеров Анны Матисон, Карена Оганесяна и Сергея Юдакова и другие.
Кандидатов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают сами страны-участницы. Затем из них отбирают картины-номинанты.
Российский оскаровский комитет после смерти Владимира Меньшова возглавил Павел Чухрай. Ранее члены комитета Алексей Учитель и Андрей Кончаловский высказались за выдвижение, несмотря на сложную политическую обстановку.