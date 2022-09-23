Масляков вернулся в КВН в новой роли

Руководитель «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков вернулся в КВН в качестве члена жюри игр Высшей лиги. О новой роли телеведущего ТАСС сообщил его сын — Александр Масляков-младший.
«Да, Александр Васильевич будет в жюри», — сказал он.
На официальном сайте «Первого канала» также появился анонс игр. Первый выпуск нового сезона выйдет 24 сентября. Членами жюри также стали Константин Эрнст, Валерий Сюткин, Пелагея, Дмитрий Хрусталев, Александр Ревва.
В июле Масляков оценил перспективы возвращения на место ведущего КВН. «Я себе нашел местечко среди жюри. Глядишь, перемещусь и в зрительный зал», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Масляков проведет вторую игру четвертьфинала, которая пройдет 27 сентября.
Напомним, в начале 2022 года Александр Масляков записал обращение, в котором рассказал, что повторно заболел COVID-19, поэтому на первых играх нового, 61-го сезона шоу его будут подменять известные кавээнщики и артисты. Одним из таких артистов стал Дмитрий Нагиев вместе с шоуменами Дмитрием Хрусталевым, Иваном Ургантом, Валдисом Пельшем и актером Андреем Бурковским.
Александр Масляков являлся бессменным ведущим КВН с 1986 года, когда передачу возродили на ТВ после закрытия в 1971-м. Заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», отмечен другими наградами.