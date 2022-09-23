Наверх
23 сентября 2022, новость

Масляков вернулся в КВН в новой роли

Об этом рассказал сын руководителя клуба Александр Масляков-младший
Александр Масляков | Источник: PersonaStars

Руководитель «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков вернулся в КВН в качестве члена жюри игр Высшей лиги. О новой роли телеведущего ТАСС сообщил его сын — Александр Масляков-младший.

«Да, Александр Васильевич будет в жюри», — сказал он.

На официальном сайте «Первого канала» также появился анонс игр. Первый выпуск нового сезона выйдет 24 сентября. Членами жюри также стали Константин Эрнст, Валерий Сюткин, Пелагея, Дмитрий Хрусталев, Александр Ревва.

В июле Масляков оценил перспективы возвращения на место ведущего КВН. «Я себе нашел местечко среди жюри. Глядишь, перемещусь и в зрительный зал», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Масляков проведет вторую игру четвертьфинала, которая пройдет 27 сентября.

Напомним, в начале 2022 года Александр Масляков записал обращение, в котором рассказал, что повторно заболел COVID-19, поэтому на первых играх нового, 61-го сезона шоу его будут подменять известные кавээнщики и артисты. Одним из таких артистов стал Дмитрий Нагиев вместе с шоуменами Дмитрием Хрусталевым, Иваном УргантомВалдисом Пельшем и актером Андреем Бурковским.

Александр Масляков являлся бессменным ведущим КВН с 1986 года, когда передачу возродили на ТВ после закрытия в 1971-м. Заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», отмечен другими наградами.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Константин Эрнст
Пелагея
Пелагея Ханова
Александр Масляков снимется в новых играх КВН
Валерий Сюткин
КВН. Высшая лига
Бывший резидент Comedy Club высказался о запретных темах в шоу
Александр Ревва
Дмитрий Хрусталев
Стало известно, кто заменит Маслякова на музыкальном фестивале КВН
Александр Масляков-младший
Александр Масляков
Режиссер Шахназаров объяснил, почему не хочет работать со звездами КВН
80-летний Александр Масляков вернулся на сцену КВН
Назван пятый ведущий КВН вместо заболевшего Маслякова
Стоянов объяснил, за что ценит Урганта и Галкина
Названо имя нового ведущего КВН
Нагиев прокомментировал слухи о том, что он станет ведущим КВН
Стало известно, кто заменит заболевшего Маслякова в КВН
80-летний Александр Масляков повторно заболел коронавирусом
80-летний Масляков думает о завершении карьеры на ТВ
Масляков рассказал о будущем КВН
15-летняя внучка Маслякова ведет «Детский КВН»: первые фото
Дава, Милохин, Пелагея снялись в новом шоу Маслякова
Звезда Comedy Woman объяснила причину ухода из КВН
Ольга Бузова пришла на съемки КВН
Александр Гудков констатировал смерть КВН
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли
«Занимаются полной ерундой»: Лоза раскритиковал участников КВН
Экс-резидент Comedy Club заразился коронавирусом
Юлия Михалкова раскрыла причины ухода из «Уральских пельменей»
Назван самый узнаваемый российский телеведущий
Звезда «Уральских пельменей» объявила об уходе из шоу
Масляков и Гусман отреагировали на слова о поборах в КВН
Новые трейлеры
Стук в хижину
Трейлер (англ.)
Звоните Джейн
Дублированный трейлер
Странный мир
Трейлер (англ.)
Впусти меня
Трейлер (англ.)
Монстр: История Джеффри Дамера
Трейлер (англ.)
Клуб полуночников
Трейлер (англ.)
Лэйт Найт Скул
Тизер
Умереть за доллар
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь