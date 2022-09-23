Масляков вернулся в КВН в новой роли

Александр Масляков | Источник: PersonaStars

Руководитель «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков вернулся в КВН в качестве члена жюри игр Высшей лиги. О новой роли телеведущего ТАСС сообщил его сын — Александр Масляков-младший.

«Да, Александр Васильевич будет в жюри», — сказал он.

В июле Масляков оценил перспективы возвращения на место ведущего КВН. «Я себе нашел местечко среди жюри. Глядишь, перемещусь и в зрительный зал», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Масляков проведет вторую игру четвертьфинала, которая пройдет 27 сентября.

Напомним, в начале 2022 года Александр Масляков записал обращение, в котором рассказал, что повторно заболел COVID-19, поэтому на первых играх нового, 61-го сезона шоу его будут подменять известные кавээнщики и артисты. Одним из таких артистов стал Дмитрий Нагиев вместе с шоуменами Дмитрием Хрусталевым, Иваном Ургантом, Валдисом Пельшем и актером Андреем Бурковским.