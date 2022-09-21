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21 сентября 2022, новость

Марго Робби рассказала о подавленности во время съемок фильма про Барби

Актриса призналась, что не ожидала такого пристального внимания к своей персоне
Марго Робби на съемках фильма «Барби» | Источник: Legion-Media.ru

Австралийская актриса Марго Робби призналась в том, что чувствовала себя подавленно во время съемок фильма «Барби». Об этом она сообщила в интервью Джимми Фэллону, передает Variety.

По словам артистки, она не ожидала такого пристального внимания к своей персоне по время съемок эпизодов проекта на улице Лос-Анджелеса, а потому чувствовала себя «унизительно». «Словами передать не могу, как нам было не по себе. Мы выглядим так, будто смеемся и дурачимся, но внутри мы умираем. Замертво. Я тогда подумала: это самый унизительный момент в моей жизни», — призналась звезда фильма «Отряд самоубийц».

Актриса добавила, что была уверена, что будет несколько фотографов, а не толпа из сотни людей: «Я знала, что будет какое-то внимание, поскольку мы выделялись в своих нарядах, и пара фотографий точно будет опубликована, но не до такой же степени. Это было похоже на безумие. Сотни людей наблюдали за происходящим все время».

В фильме «Барби» коллегой Робби по съемочной площадке стал американский актер Райан Гослинг, сыгравший Кена. Ранее артист назвал эту роль «мечтой всей жизни».

Премьера «Барби» состоится 21 июня 2023 года. Идея проекта зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступает Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд».

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