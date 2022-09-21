Стало известно, почему в «Доме Дракона» играет музыка из «Игры престолов»

Постер сериала «Дом Дракона»

Композитор Рамин Джавади в интервью IGN рассказал, почему он и его команда использовали заглавную музыкальную тему из сериала «Игра престолов» в новом проекте «Дом Дракона». По словам профессионала, в настолько больших франшизах важно сохранять тематический лейтмотив, чтобы истории могли соединяться друг с другом.

«При разработке оригинальной вступительной композиции мы подыскивали тему, которая объединила бы всех персонажей, их приключения и путешествия в этой вселенной. Так что мы почувствовали, что будет уместным соединить это с помощью заглавной [музыкальной] темы вновь», — сказал композитор.

При этом в «Доме Дракона» присутствует и новая музыка, которая была написана Джавади под определенных персонажей или сюжетные повороты. «В "Игре престолов" мы очень внимательно относились к тому, как строить музыкальное повествование. Мы определенно планируем провернуть нечто подобное и в "Доме Дракона"», — подчеркнул Рамин.