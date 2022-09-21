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21 сентября 2022, новость

Россияне назвали финал «Место встречи изменить нельзя» самым трогательным в советском кино

В соцсетях зрители выбрали самые проникновенные сцены в советском кинематографе
Владимир Конкин в роли Владимира Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя»

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российские телезрители назвали финальную сцену из фильма «Место встречи изменить нельзя», в которой Варя Синичкина встречает Шарапова с ребенком на руках, самой трогательной в советском кинематографе. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», предоставленные ТАСС его пресс-службой.

«Телеканал “Мосфильм. Золотая коллекция” к двухлетию со дня начала вещания узнал у россиян, какие сцены советских фильмов они считают самыми трогательными. Респондентам были предложены 10 эпизодов из рейтинговых советских картин, предлагалось отметить пять особенно проникновенных моментов. <…> Первое место заняла финальная сцена детективного телесериала “Место встречи изменить нельзя”, в которой Варя Синичкина встречает Шарапова с малышом на руках. За этот эпизод проголосовали 50% зрителей», — рассказали в пресс-службе.

Второе место в топе самых трогательных моментов советского кинематографа у финального эпизода драмы «Мачеха» режиссера Олега Бондарева. Момент, когда Света впервые называет мамой свою мачеху Шуру, признали самым пронзительным 49% респондентов. «Роль Шуры Олеванцевой была мечтой Татьяны Дорониной с того момента, когда в журнале “Огонек” она прочитала повесть томской писательницы Марии Халфиной. Вскоре произведение было адаптировано и поставлено на сцене одного из томских театров. Доронина тоже подумывала о постановке, но решила, что эта история будет впечатляюще смотреться только на фоне реальных деревенских пейзажей», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Третью строчку занимает признание Екатерины Гоше из заключительной сцены мелодрамы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (48%). Четвертое место (42%) заняла сцена в такси из картины «Три тополя на Плющихе», в которой героиня Дорониной Нюра поет песню «Опустела без тебя земля». Замыкает пятерку самых трогательных моментов советского кинематографа сцена из комедии Александра Серого «Джентльмены удачи». Эпизод, в котором вору-рецидивисту Хмырю читают письмо от сына, набрал 36% голосов.

«Сам Георгий Вицин, исполнитель роли, признавался, что не любил играть героев, чьи судьбы вызывают слезы. Свою позицию актер объяснял тем, что подобный материал пробуждает слишком личные воспоминания, а это нелегко. Кроме того, он считал, что у людей в жизни немало горестей, поэтому они тянутся к юмору на экране», — заключили в пресс-службе.

Опрос проводился в социальных сетях телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция». В нем приняли участие 1 048 респондентов разных возрастов. Наиболее активными оказались респонденты старше 45 и аудитория от 35 до 44 лет, сообщили представители телеканала.

Напомним, ранее российские зрители собрали идеальный образ советского киногероя, назвав лучшие черты культовых актеров.

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