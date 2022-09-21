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21 сентября 2022, новость

Актер Сергей Бурунов госпитализирован с COVID-19

Звезда «Полицейского с Рублевки» рассказал о своем самочувствии
Сергей Бурунов

Российский актер Сергей Бурунов попал в больницу, он чувствует себя нормально. Об этом сам артист сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Да, меня госпитализировали, но со мной все нормально», — сказал Бурунов.

Ранее об экстренной госпитализации актера с COVID-19 в состоянии средней тяжести сообщал Telegram-канал Mash. Стало известно, что актер болеет уже около недели. Он лечился дома, но после ухудшения состояния было принято решение о госпитализации.

Широкую известность Сергею Бурунову принесла роль в сериале «Полицейский с Рублевки». На телевидении он принимал участие в проектах «Большая разница», «Мульт личности», «Повтори!».

Кроме того, он является одним из самых востребованных актеров дубляжа и российским «голосом» Леонардо ДиКаприо и ранее рассказывал о сложностях, возникших у него при дубляже фильма «Волк с Уолл-стрит».

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