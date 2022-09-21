Актер Сергей Бурунов госпитализирован с COVID-19

Сергей Бурунов

Российский актер Сергей Бурунов попал в больницу, он чувствует себя нормально. Об этом сам артист сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Да, меня госпитализировали, но со мной все нормально», — сказал Бурунов.

Ранее об экстренной госпитализации актера с COVID-19 в состоянии средней тяжести сообщал Telegram-канал Mash. Стало известно, что актер болеет уже около недели. Он лечился дома, но после ухудшения состояния было принято решение о госпитализации.

Широкую известность Сергею Бурунову принесла роль в сериале «Полицейский с Рублевки». На телевидении он принимал участие в проектах «Большая разница», «Мульт личности», «Повтори!».