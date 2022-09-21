Александр Масляков снимется в новых играх КВН

Президент международного союза КВН Александр Масляков вернется в программу. Об этом сообщает «КП».
24 сентября первую игру четвертьфинала проведет Михаил Галустян. 27 сентября пройдет вторая игра, ведущим которой станет Масляков. Третья состоится 30 сентября. Ее проведет Вадим Галыгин. Съемки традиционно проходят в Москве на сцене концертного зала «Планета КВН».
В начале 2022 года Александр Масляков записал обращение, в котором рассказал, что повторно заболел COVID-19, поэтому на первых играх нового, 61-го сезона шоу его будут подменять известные кавээнщики и артисты. Одним из таких артистов стал Дмитрий Нагиев вместе с шоуменами Дмитрием Хрусталевым, Иваном Ургантом, Валдисом Пельшем и актером Андреем Бурковским.
Александр Масляков являлся бессменным ведущим КВН с 1986 года, когда передачу возродили на ТВ после закрытия в 1971-м. Заслуженный деятель искусств РФ, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», отмечен другими наградами.