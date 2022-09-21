Александр Масляков снимется в новых играх КВН

Александр Масляков | Источник: PersonaStars

Президент международного союза КВН Александр Масляков вернется в программу. Об этом сообщает «КП».

24 сентября первую игру четвертьфинала проведет Михаил Галустян. 27 сентября пройдет вторая игра, ведущим которой станет Масляков. Третья состоится 30 сентября. Ее проведет Вадим Галыгин. Съемки традиционно проходят в Москве на сцене концертного зала «Планета КВН».