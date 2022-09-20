Названа дата выхода нового шоу Андрея Малахова

Андрей Малахов (фото телеканала «Россия 1»)

На телеканале «Россия 1» выйдет новое авторское шоу известного российского ведущего Андрея Малахова под названием «Малахов». Зрители смогут увидеть премьеру 26 сентября, сообщает РИА «Новости».

«Все, чем живет большая страна, каких свершений добиваются наши люди, какие испытания приходится им преодолевать, какие духовные открытия происходят в их жизни – обо всем этом откровенно и от души расскажут гости новой программы "Малахов"», – говорится в анонсе нового телевизионного шоу.

О формате программы пока ничего не сообщается. Планируется, что «Малахов» будет выходить с понедельника по пятницу в 16.30.