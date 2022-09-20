Названа дата выхода нового шоу Андрея Малахова

На телеканале «Россия 1» выйдет новое авторское шоу известного российского ведущего Андрея Малахова под названием «Малахов». Зрители смогут увидеть премьеру 26 сентября, сообщает РИА «Новости».
«Все, чем живет большая страна, каких свершений добиваются наши люди, какие испытания приходится им преодолевать, какие духовные открытия происходят в их жизни – обо всем этом откровенно и от души расскажут гости новой программы "Малахов"», – говорится в анонсе нового телевизионного шоу.
О формате программы пока ничего не сообщается. Планируется, что «Малахов» будет выходить с понедельника по пятницу в 16.30.
В конце августа стало известно, что 30 и 31 августа в Москве должны были пройти съемки нового ток-шоу «Малахов», но их отменили в последний момент. Причиной этого стало то, что руководство телеканала «Россия 1» не поставило шоу в эфирную сетку с 5 по 11 сентября.
Андрей Малахов на протяжении 25 лет работал на «Первом канале», в частности, на программах «Доброе утро», «Большая стирка» (затем — «Пусть говорят»), однако летом 2017 года ушел с «Первого канала» на «Россию 1», где вел шоу «Прямой эфир», «Привет, Андрей!», «Танцы со звездами», «Песни от всей души».