Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке в Финляндии

Голливудский актер Брэд Питт представил несколько созданных им произведений для выставки в галерее в финском городе Тампере. Кадры с работами знаменитости появились в соцсетях.
Питт представил около девяти предметов на выставке — бронзовую скульптуру, изображающую человека, который пытается выбраться из ящика, застывшие в кристаллизованном силиконе пули (композиция называется «Нанесенное самому себе огнестрельное ранение дома»), настенная скульптура «Целясь в тебя, я увидел себя, но в этот раз слишком поздно», миниатюра дома из древесины и другие арт-объекты.
Брэд Питт не смог лично присутствовать на показе. Кадрами его работ поделилась дизайнер ДеБранн Тру, которая рассказала, что ее супруг дружит с актером. Она осталась в восторге от работ звезды.
В июле в качестве художника дебютировал еще один голливудский актер: Джонни Депп представил свои работы в британском интернет-магазине Castle Fine Art. В первую коллекцию Friends And Heroes («Друзья и герои») вошли выполненные Деппом гравюры — всего 780 арт-принтов, которые были распроданы за несколько часов.