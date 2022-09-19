Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке в Финляндии

Одна из работ Брэда Питта (фото: соцсети)

Голливудский актер Брэд Питт представил несколько созданных им произведений для выставки в галерее в финском городе Тампере. Кадры с работами знаменитости появились в соцсетях.

Питт представил около девяти предметов на выставке — бронзовую скульптуру, изображающую человека, который пытается выбраться из ящика, застывшие в кристаллизованном силиконе пули (композиция называется «Нанесенное самому себе огнестрельное ранение дома»), настенная скульптура «Целясь в тебя, я увидел себя, но в этот раз слишком поздно», миниатюра дома из древесины и другие арт-объекты.

Брэд Питт не смог лично присутствовать на показе. Кадрами его работ поделилась дизайнер ДеБранн Тру, которая рассказала, что ее супруг дружит с актером. Она осталась в восторге от работ звезды.