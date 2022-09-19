Shaman хотел бы попробовать себя в качестве наставника «Голоса»

В беседе с «КП» он признал, что «Голос» дал ему возможность повысить свою медийность, которой он не смог в должной мере воспользоваться. «На тот момент у меня не было своих хитов, таких, как сейчас, и четкого понимания, куда двигаться в творчестве. Для музыканта это хороший шанс раскрутиться, но участники там поют чужие песни, а мне всегда хотелось реализоваться как автору и исполнителю собственных песен», — поделился он.