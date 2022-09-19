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19 сентября 2022, новость

Shaman хотел бы попробовать себя в качестве наставника «Голоса»

Популярный исполнитель заявил, что это мог быть «интересный опыт»
Shaman | Источник: PersonaStars

Музыкант, певец и автор песен Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) выразил желание стать наставником шоу «Голос», финалистом которого стал восемь лет назад.

В беседе с «КП» он признал, что «Голос» дал ему возможность повысить свою медийность, которой он не смог в должной мере воспользоваться. «На тот момент у меня не было своих хитов, таких, как сейчас, и четкого понимания, куда двигаться в творчестве. Для музыканта это хороший шанс раскрутиться, но участники там поют чужие песни, а мне всегда хотелось реализоваться как автору и исполнителю собственных песен», — поделился он.

Предложение журналиста поразмышлять о том, не хотелось бы ему попробовать себя в роли наставника «Голоса», Shaman воспринял положительно. «Думаю, это был бы интересный опыт. Мне есть, чем поделиться с начинающими артистами», — сказал он.

Ранее Shaman объявил о запуске собственного продюсерского центра. Популярный артист сфокусируется на самостоятельном продвижении своего проекта, а также займется поиском и развитием молодых талантов.

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