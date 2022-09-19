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19 сентября 2022, новость

Российские зрители собрали идеальный образ советского киногероя

Лучшие черты культовых актеров объединили в общий портрет
Идеальные советские киногероиня и киногерой. Фото: Пресс-служба телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция»

МОСКВА. /ТАСС/. Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в сотрудничестве с иллюстратором Лерой Кирьяковой создали образ идеального героя советского кино, черты лица, прическу и костюм которого определили российские телезрители. Собирая образ идеального героя, россияне выделили персонажей Александра Абдулова, Владимира Коренева, Игоря Костолевского и других, сообщили в пресс-службе телеканала.

«Телеканал “Мосфильм. Золотая коллекция” к двухлетию со дня выхода в эфир сделал подарок поклонникам советского кино, создав образ идеального киногероя. Предварительно в социальных сетях телеканала аудиторию просили выбрать самую элегантную прическу, выразительные глаза, привлекательные черты лица и наиболее подходящий костюм», — рассказали в пресс-службе. В голосовании приняли участие около 900 человек.

Для образа идеального героя зрители выбрали прическу разведчика Андрея Бородина в исполнении Игоря Костолевского в советско-французском фильме «Тегеран-43». Отмечается, что у Бородина был реальный прототип — разведчик Геворк Вартанян, с которым Костолевский консультировался при работе над ролью.

Самыми выразительными глазами россияне посчитали глаза Ихтиандра, которого в фильме “Человек-амфибия” сыграл Владимир Коренев. «Сине-голубые глаза Ихтиандра в голосовании зрители предпочли холодному взгляду Остапа Бендера в исполнении Андрея Миронова, горящим глазам Кондратия Рылеева (в исполнении Олега Янковского. — Ред.) из фильма “Звезда пленительного счастья” и влюбленному взгляду героя Алексея Рыбникова в фильме “Весна на Заречной улице”», — отметили в пресс-службе.

Выбирая нос, россияне проголосовали за Женю Колышкина из фильма «Женя, Женечка и “Катюша”» в исполнении Олега Даля. При этом идеальные губы, по мнению телезрителей, у студента-ловеласа Никиты, которого в комедии Татьяны Лиозновой «Карнавал» сыграл Александр Абдулов. Подбородок для собирательного образа киногероя взяли у старшего механика Сергея Сергеевича — героя Николая Еременко-мл. в боевике «Пираты ХХ века».

Самым стильным опрошенные признали белоснежный костюм-тройку Ивана Пухова, героя Абдулова в новогоднем фильме Константина Бромберга «Чародеи».

Итоговый образ идеального советского киногероя воплотила художница Лера Кирьякова, известная своими рисунками в стиле полуреализма. Ранее художница нарисовала образ идеальной героини из прически Натальи Варлей в фильме «Кавказская пленница», наряда Людмилы Гурченко в «Карнавальной ночи», глаз Ларисы Гузеевой из «Жестокого романса» и черт лица Александры Яковлевой в «Чародеях».

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Константин Бромберг
Алексей Рыбников
Весна на Заречной улице
12 стульев
Олег Даль
Звезда пленительного счастья
Пираты ХХ века
Тегеран-43
Женя, Женечка и «Катюша»
Карнавал
Игорь Костолевский
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