Российские зрители собрали идеальный образ советского киногероя

Идеальные советские киногероиня и киногерой. Фото: Пресс-служба телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция»

МОСКВА. /ТАСС/. Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в сотрудничестве с иллюстратором Лерой Кирьяковой создали образ идеального героя советского кино, черты лица, прическу и костюм которого определили российские телезрители. Собирая образ идеального героя, россияне выделили персонажей Александра Абдулова, Владимира Коренева, Игоря Костолевского и других, сообщили в пресс-службе телеканала.

«Телеканал “Мосфильм. Золотая коллекция” к двухлетию со дня выхода в эфир сделал подарок поклонникам советского кино, создав образ идеального киногероя. Предварительно в социальных сетях телеканала аудиторию просили выбрать самую элегантную прическу, выразительные глаза, привлекательные черты лица и наиболее подходящий костюм», — рассказали в пресс-службе. В голосовании приняли участие около 900 человек.

Для образа идеального героя зрители выбрали прическу разведчика Андрея Бородина в исполнении Игоря Костолевского в советско-французском фильме «Тегеран-43». Отмечается, что у Бородина был реальный прототип — разведчик Геворк Вартанян, с которым Костолевский консультировался при работе над ролью.

Выбирая нос, россияне проголосовали за Женю Колышкина из фильма «Женя, Женечка и “Катюша”» в исполнении Олега Даля. При этом идеальные губы, по мнению телезрителей, у студента-ловеласа Никиты, которого в комедии Татьяны Лиозновой «Карнавал» сыграл Александр Абдулов. Подбородок для собирательного образа киногероя взяли у старшего механика Сергея Сергеевича — героя Николая Еременко-мл. в боевике «Пираты ХХ века».