С режиссером советских фильмов о Холмсе Масленниковым простятся на «Ленфильме»

Игорь Масленников | Источник: PersonaStars

Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет 21 сентября в 12:00 в первом павильоне «Ленфильма». Об этом сообщает издание «78», ссылаясь на заявление дочери постановщика Екатерины в социальных сетях.

Известно, что организацией похорон народного артиста РСФСР занимается Союз кинематографистов Санкт-Петербурга.

Игорь Масленников скончался 17 сентября на 91-м году жизни. Причину смерти режиссера близкие не уточняли.