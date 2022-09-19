С режиссером советских фильмов о Холмсе Масленниковым простятся на «Ленфильме»

Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет 21 сентября в 12:00 в первом павильоне «Ленфильма». Об этом сообщает издание «78», ссылаясь на заявление дочери постановщика Екатерины в социальных сетях.
Известно, что организацией похорон народного артиста РСФСР занимается Союз кинематографистов Санкт-Петербурга.
Игорь Масленников скончался 17 сентября на 91-м году жизни. Причину смерти режиссера близкие не уточняли.
Масленников известен как создатель серии фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии «Зимняя вишня», картин «Гонщики» и «Пиковая дама». Более 20 лет Масленников был президентом студии «Троицкий мост» в Санкт-Петербурге.
Министр культуры России Ольга Любимова, выражая соболезнования в связи со смертью режиссера, отметила его особый взгляд художника, который «нашел отражение в ярких, неизменно актуальных картинах, знакомых зрителям разных поколений».