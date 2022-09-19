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19 сентября 2022, новость

С режиссером советских фильмов о Холмсе Масленниковым простятся на «Ленфильме»

Народный артист России скончался на 91-м году жизни
Игорь Масленников | Источник: PersonaStars

Прощание с режиссером Игорем Масленниковым пройдет 21 сентября в 12:00 в первом павильоне «Ленфильма». Об этом сообщает издание «78», ссылаясь на заявление дочери постановщика Екатерины в социальных сетях.

Известно, что организацией похорон народного артиста РСФСР занимается Союз кинематографистов Санкт-Петербурга.

Игорь Масленников скончался 17 сентября на 91-м году жизни. Причину смерти режиссера близкие не уточняли.

Масленников известен как создатель серии фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии «Зимняя вишня», картин «Гонщики» и «Пиковая дама». Более 20 лет Масленников был президентом студии «Троицкий мост» в Санкт-Петербурге.

Министр культуры России Ольга Любимова, выражая соболезнования в связи со смертью режиссера, отметила его особый взгляд художника, который «нашел отражение в ярких, неизменно актуальных картинах, знакомых зрителям разных поколений».

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