Наверх
16 сентября 2022, новость

Гузеева рассказала о волнении из-за съемок в шоу «Голос»

Телеведущая призналась, что ей было страшно сниматься в проекте
Лариса Гузеева с участником шоу «Голос 60+» Александром Рожниковым

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, заменившая шоумена Дмитрия Нагиева в музыкальной программе «Голос 60+» на «Первом канале», рассказала о волнении из-за съемок в проекте. Подробности она раскрыла в интервью РБК.

Гузеева призналась, что формат передачи был для нее незнаком, и поэтому во время съемок она испытывала волнение, была в «таком полуобморочном состоянии». Она подчеркнула, что предложение вести проект стало для нее неожиданностью: «Мне периодически поступают предложения по работе. Но, что меня пригласят в такой раскрученный проект, который ассоциируется с одним-единственным ведущим (и он бессменно вел его все эти десять лет), конечно, это для меня было очень пугающе. Конечно, страшно».

При этом, как отметила телеведущая, ей понравилось работать с участниками «Голоса». «Они все, абсолютно все, яркие индивидуальности. Я благодарна судьбе, что у меня есть такой шанс — общаться с интересными людьми. Их сцена не испортила, не избаловала», — высказалась она.

Ведущая подчеркнула, что считает уже всех вокалистов победителями. Также Гузеева заявила, что ей гораздо приятнее общаться с участниками передачи, чем со знаменитостями. «Как в шоу-бизнесе принято, когда все чрезмерно много шутят, и ты устаешь уже на второй минуте общения, потому что невозможно быть искренней с такими пластмассовыми людьми. (...) На "Голосе" таких нет, здесь все искренние и настоящие», — добавила она.

О том, что Гузеева заменит Нагиева в шоу «Голос 60+», стало известно в середине августа. Актриса сообщила, что готова к критике в свой адрес. Сам же Дмитрий Нагиев, как рассказал генпродюсер «Первого канала» Юрий Аксюта, взял творческий отпуск.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Голос 60+
Дмитрий Нагиев
Агата Муцениеце вернется в «Голос. Дети» в качестве соведущей
Лариса Гузеева
Победитель «Голоса» рассказал, почему Градский не хотел его победы в шоу
Член жюри «Голоса 60+» Корнелюк пожаловался на усталость
Никас Сафронов вступился за ставшую ведущей «Голоса» Гузееву
Появились первые фото со съемок «Голоса 60+» с Гузеевой и Ваенгой
Нагиев высказался об уходе из шоу «Голос»
Лариса Гузеева будет вести «Голос 60+» вместо Дмитрия Нагиева
Нагиев ответил на сравнения с ДиКаприо из-за новой роли
Сюткин объяснил, почему участников «Голоса» забывают после шоу
19-летний сын Губерниева прошел кастинг в шоу «Голос»
Нагиев играет слепого отшельника в лесу: первые фото с площадки
Гузеева резко ответила на сообщения о своем «бегстве» в Болгарию
55 лет Дмитрию Нагиеву: 5 ролей, которых от него не ожидали
Дмитрий Нагиев отреагировал на слухи об эмиграции
Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла отношение к Гузеевой
Назван пятый ведущий КВН вместо заболевшего Маслякова
Названо имя нового ведущего КВН
Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла истинный смысл передачи
Нагиев прокомментировал слухи о том, что он станет ведущим КВН
18-летняя дочь Меладзе спела на украинском «Голосе»
Стало известно, кто заменит заболевшего Маслякова в КВН
Вдова Градского впервые обратилась к публике
Нагиев за решеткой в продолжении «Чикатило»: первые фото
Гарик Харламов задумался о запуске шоу про развод
«Первый канал» оспорил компенсацию Лозе
Борисова и Джанабаева пришли на «Давай поженимся!»
Бывший муж Бородиной пришел на шоу Гузеевой за невестой
Участники «Голоса» почтили память Градского, исполнив его хит
Судьбу шоу «Голос» после смерти Градского решат за границей
Пригожин предположил, кто мог бы заменить Градского в «Голосе»
Градский тянул с лечением из-за боязни подвести всех в «Голосе»
Пелагея высказалась о замене Градского в шоу «Голос»
«Голос не стихнет»: Билан, Пугачева и другие скорбят о Градском
Стало известно о судьбе шоу «Голос» после смерти Градского
Валерия, Барановская, Борщева на премьере фильма с Нагиевым
Лоза отсудил у «Первого канала» миллион рублей
Гузеева вернулась к съемкам «Давай поженимся!» после COVID-19
«Свингеры»: Пегова, Нагиев, Рудова на первых кадрах со съемок
Гузеева рассказала о самочувствии после выписки из больницы
Гузеева вышла на связь с поклонниками из больницы
Иск Лозы против «Первого канала» заморожен
97-летний ветеран ВОВ победил в шоу «Голос 60+»
Харламов поддержал госпитализированную с коронавирусом Гузееву
Билан, Агутин, Пелагея: первые фото со съемок «Голоса 10»
Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Гузеевой
62-летняя Лариса Гузеева попала в Коммунарку
Гузеева призналась, что плакала после съемок «Давай поженимся!»
Финалистка детского «Голоса» назвала условие попадания на шоу
Пелагея прокомментировала возвращение в шоу «Голос»
Вайкуле, Газманов и Леонтьев дебютируют в шоу «Голос 60+»
Новые трейлеры
1703
Трейлер
Телефон мистера Харригана
Трейлер (англ.)
Я хочу с кем-нибудь потанцевать
Трейлер (англ.)
Шантарам
Трейлер (англ.)
Друг семьи
Трейлер (англ.)
Школа Добра и Зла
Трейлер (англ.)
Вавилон
Трейлер (англ.)
Средневековье
Дублированный тизер-трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь