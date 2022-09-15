Михаил Ефремов в колонии снял фильм о самом себе

Михаил Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов в колонии для заключенных снял фильм о самом себе, пишет «ПолитЭксперт».

В рамках девятого Всероссийского кинофестиваля работ осужденных показали два фильма с участием артиста. В одном Ефремов выступил в качестве режиссера, а во втором снялся сам.

8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. После резонансных судебных тяжб Ефремов был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, позже срок уменьшили до 7,5 лет. Артист отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.