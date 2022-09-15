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15 сентября 2022, новость

Михаил Ефремов в колонии снял фильм о самом себе

Две картины с участием актера были представлены в рамках Всероссийского кинофестиваля работ осужденных
Михаил Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов в колонии для заключенных снял фильм о самом себе, пишет «ПолитЭксперт».

В рамках девятого Всероссийского кинофестиваля работ осужденных показали два фильма с участием артиста. В одном Ефремов выступил в качестве режиссера, а во втором снялся сам.

8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. После резонансных судебных тяжб Ефремов был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, позже срок уменьшили до 7,5 лет. Артист отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Осенью 2021 года Михаил Ефремов пытался добиться смягчения договора, однако ему в этом было отказано. В апреле 2022 года актер снова обратился к Верховному суду России с просьбой снизить ему наказание.

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